Ertl in Feierstimmung am Tag der Blasmusik

Musikobmann Harald Großbichler, Abgeordneter zum Nationalrat Andreas Hangar, Militärkommandant-Stellvertreter Oberst Michael Lippert, Militärkapellmeister Oberstleutnant Adolf Obendrauf, Kommandant der Polizeiinspektion St. Peter in der Au Werner Reiter und Bürgermeister Josef Forster waren beeindruckt vom Platzkonzert der Militärmusik NÖ. Solist Bernhard Müller spiele in unglaublichem Tempo auf dem Xylophon bei der Komposition „Csárdás“ von Vittorio Monti. Die Feuerwehr und eine Abordnung vom Teilbezirk des Kameradschaftsbundes stellten sich auf, als der beliebte „Zapfenstreich“ gespielt wurde. Beim Musi-Cup versuchten Mitglieder des Musikvereins St. Georgen in der Klaus so lange es möglich war, Gläser zu stemmen und dabei auch noch zu singen. Sieger beim Musi Cup war die Gruppe „Neustifter Dreifaltigkeit“: Sophie Helm, Christoph Unterbuchschachner und Ortner Bianca (v.l.). Musikobmann Harald Großbichler (2.v.r.) gratulierte. Militärkommandant-Stellvertreter Oberst Michael Lippert berichtete von über 200 Auftritten pro Jahr. Militärmusik Niederösterreich "Zapfenstreich" der Militärmusik Niederösterreich Begrüßung durch Harald Großbichler Militärmusik Niederösterreich Solist der Militärmusik Niederösterreich Solistin der Militärmusik Niederösterreich beim Zapfenstreich Militärmusik Niederösterreich Österreichischer Kameradschaftsbund Teilbezirk St. Peter in der Au Großes Publikum beim Platzkonzert in Ertl Für das leibliche Wohl sorgte das Team des Musikvereins Ertl. Geschicklichkeitsbewerb beim Musi Cup in Ertl Sackhüpfen beim Musi Cup Ertl

