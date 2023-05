„Expresso & Tschianti“ in Neuhofen im Gwölb zu Feldpichl

Die Newcomer-Band Prime Time eröffnete den Abend mit ihrem eigenen Lieblingssong „Stand by me“ von Ben E. King. Sängerin der Band Hanna Weinstabl freut sich über die vielen Gäste, die die Liebe zur Musik teilen. Mit Dominik Hollendohner haben Hanna Weinstabl, Gregor Bayerl und Jonas Hirschl seit Dezember ein neues Bandmitglied. Er ergänzt Prime Time mit der Freude am gemeinsamen Musizieren, an der Gitarre und im Gesang. Bei blues- und soullastigen Songs, wie „Sunny“ von Bobby Hebb und Carol Kings „You've got a friend“ zeigte Hanna ihre präzise, klare Stimme und macht damit Jazzsängerin Norah Jones Konkurrenz. Schlagzeugspieler Gregor zeigte seine Fähigkeiten an den Drums und Jonas und Dominik begleiteten die Sängerin gekonnt an der Gitarre. Auch Austro-Pop-Songs, wie „Expresso & Tschianti“ von Josh, durften an diesem stimmungsvollen Abend nicht fehlen.

Viele neue Songs von Paulina Steinlesberger

Paulina Steinlesberger ging mit ihrer emotionalen Liederauswahl und ihren Eigenkompositionen beim begeisterten Publikum unter die Haut. Sie sang über Liebe und Emotionen und von den kleinen, schönen Dingen im Leben, die man schätzen soll. Einen Song widmete sie ihrer Goli, die gerade eine schwere Zeit durchmachen muss. Nervös war die Sängerin und Songschreiberin vor ihrem Auftritt nicht. Anfang April hatte sie in der Wiener Stadthalle bei den größten Jugend-Basketball-Turnieren Europas bereits vor über 2.000 Zuhörern einen grandiosen Auftritt abgelegt. „Aber durch einen Auftritt wie hier im Gwölb, begleitet mit einer so tollen Band, entsteht eine besondere Atmosphäre und hat viel mehr Stil“, betonte Paulina. Ihre nächsten Auftritte sind schon bei mehreren Taufen und Hochzeiten fixiert. Nebenbei veröffentlich sie neue Kompositionen, die sie selber schreibt. Unter der Mailadresse musicpaulinastone@gmail.com kann man für Konzertbuchungen mit ihr Kontakt aufnehmen. Ihre aktuellen Songs präsentiert sie auf Instagram unter „paulinastone.music“.

Sommernachtsfest auf der Burgruine Perwarth

Auch Gewölbebaumeister Anton Wagner hat in nächster Zeit viele ereignisreiche Tage vor sich. Vor über zwei Jahren hat er die Burgruine Perwarth von der Marktgemeinde Randegg erworben und rüstete die 1560 erbaute Ruine zu einer Eventlocation für Veranstaltungen um. Dazu veranstaltet der Burgherr am Samstag, 3. Juni, um 19:30 Uhr das Sommernachtsfest auf der Burgruine Perwarth. Musikalisch umrahmt wird der Abend mit der Band „Zaumgwüafid“ mit Klassiker der böhmisch-mährischen Blasmusik und Interpretationen moderner Arrangements im eigenen Stil. Die Band besteht aus aktiven Mitgliedern verschiedener Musikvereine der Umgebung: Lisa Berger (Klarinette), Sandra Kurzmann (Klarinette), Dominik Haimberger (Flügelhorn), Michael Spreitzer (Flügelhorn), Bernhard Dallhammer (Trompete), Hannes Dirnberger (Horn), Tobias Graf (Tenorhorn), Thomas Streißlberger (Tenorhorn), Michael Deinhofer (Tuba) und Dominik Spreitzer (Schlagzeug). Der Eintritt ist 15 € im Vorverkauf und 18 € an der Abendkasse. Catering-Partner Buchmayer verwöhnt mit regionalen Mostviertler Schmankerln.

