Highlights-Konzert der Regionalmusikschule Amstetten

Am Donnerstag Abend fand das jährliche Abschluss-Konzert der Musikschule in der Johann-Pölz-Halle Amstetten statt. Die Klassen der Musikalischen Früherziehung leiteten mit dem Lied „Wir sind Musikanten“ den musikalischen Festakt ein. Neben gesanglichen Darbietungen von Kathi Harm, Elias Erhardt, Patricia Pop, Johanna Hochleitner und Ayan Graur, gab die Band Couch Session Songs von Seiler und Speer, Edmund und Alexander Eder zum Besten. Die Tanzklassen zeigten ihr Können in Ballett, im Spitzenschuhtanz, in Modern Dance und boten Tanz-Ausschnitte aus dem Muscial La La Land. Dazu folgten abwechselnde Auftritte der Klarinetten-, Bläser-, Harfenensembles und des Hornensembles aus Ulmerfeld-Hausmening, sowie Konzerte am Klavier und des Streichorchesters unter Leitung von Direktor Markus Baumann. In der zweiten Hälfte gaben die Drum.El.Stettner.Samba den Rhythmus und Beat mit Reggae-Songs vor.

