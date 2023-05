Rock´n´Roll wie er leibt und lebt

Die fünfköpfige Band - bestehend aus Tanja Pichler (vocals, percussion), Jürgen "Doc G" Gerstmayer (vocals, guitar), Andreas Stadlbauer (bass), Gerald "Futsch" Furian (guitar) und Georg Edlinger (drums, percussion) - setzt mittlerweile verstärkt auf eigenes Repertoire, einer Mixtur aus hartem Rock, Funk und Rhythm & Blues basierend auf einer kompromisslos rauen Spielweise.

Eröffnet wurd das Konzert mit „Fire and Brimstone“, danach folgten Eigenkompositionen, wie „I Wanna See You Dance“, „Down At The Bayous“ und der auf Vinyl erhältliche Song “Just Another Tequila”, der von einem markanten Blues-Rock-Riff und einem tanzbaren Rock-Rhythmus getragen wird. Der Song ist repräsentativ für den bluesigen Hardrock, der am häufigsten mit der Gruppe in Verbindung gebracht wird. Die Band spielte neue, noch nie zuvor performte Songs, aber auch Coversongs, wie „I can´t stand the rain“ und Songs von Hank Williams mit einem funky ground oderJeff Beck. Einflüsse aus den Genren County, Blues und Funk vermischen sich mit dem harten, düsteren, Swamp-Rock-Groove bei Songs, wie „Postman´s Nightmare“, „Sitting On Top of The World“ und „Rufus“.

Doktor Andreas Stadelbauer bedankte sich beim Publikum und vor allem beim Kulturhof Amstetten, der das Konzert im A-Toll Amstetten organisierte. Weitere Termine der Band gibt es unter Tour History | bnbarbarians.com und des Kulturhofes Amstetten gibt es unter: Aktuelles Programm (kulturhof.at)

