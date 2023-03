„Ars femina“: Birgit Denk begeisterte

Voller Glücksgefühle konnte das Publikum nach dem Eröffnungskonzert der „ars femina“ in Amstetten nach Hause gehen: Liedermacherin Birgit Denk und ihre fulminante Band machten es möglich. Sie bescherte am Internationalen Frauentag in der Pölz-Halle ein Konzertereignis der besonderen Art.

Die Sängerin verbindet traditionelle Melodien und Rhythmen mit ganz persönlichen Geschichten aus ihrem Leben. Themen die von den schmerzvollen Lockdowns, Liebe, Tanz und Fernweh erzählen wurden energievoll präsentiert. In ihrer musikalischen Welt donnern Akkorde und sie lässt die Melodik schmelzen. Hinreißend trägt sie ihre wunderbaren Songs vor und demonstriert mit ihrer unverwechselbaren Stimme ein abwechslungsreiches Programm.

Nicht nur Lieder aus dem letzten Album „Erdbeeren und Musik“ werden interpretiert, sondern darunter auch einige ihrer wohlbekannten Songs. Es ist ein Konzert, das berührt, das hin und wieder sogar zum Mitsingen einlädt und das Publikum zum Mitklatschen animiert. Virtuos, klug und mit Spielfreude von den ersten Klängen an. Ein Konzertvergnügen, ein Glücksfall zum Start der Frauenkunstschiene „ars femina“.

