Konstantin Wecker in Aschbach: Ein Abend voll Poesie

Im ausverkauften Pfarrgarten blickte Konstantin Wecker, mit Jo Barnikel am Piano, am Samstagabend drei Stunden lang auf seine gelebte und geliebte Bühnenkarriere zurück, in der er „nichts ausgelassen hat“, wie er es formulierte. Durch viele Schneestürme sei er gegangen, immer getragen von der ewig gültigen Botschaft der Hoffnung auf eine friedvolle und freie Welt. Mit ungebrochener Energie sowie lebensfrohem Lächeln erzählte er von seiner Mutter, die so gerne Opern sang, und seinem Vater, einem Opernsänger und Maler, der ihm pazifistische Gedanken mit auf seinen Lebensweg gab.

Der Abend war eine Zeitreise durch ein gut halbes Jahrhundert „Weckerleuchten“. So erzählte der Liedermacher etwa, wie er als junger Mann dem von ihm verehrten Carl Orff seinen Song „Wenn der Sommer nicht mehr weit ist“ vorspielte und dieser ihm dabei immense Kraft schenkte. Wecker appellierte an die Gesellschaft, nicht auf die vielen an Demenz Erkrankten zu vergessen und niemals auf die Opfer in den Konzentrationslagern. Der Mahner, Mutmacher, der kämpferische Pazifist und Romantiker begeistert mit seinen Liedern, die „schon immer klüger waren als ich“ und mit Poesie, „die er pflücken durfte, wie die Früchte eines Maulbeerbaums“.

Es war ein Abend voll musikalisch lyrischer Gedanken, die eigene, fremde und kollektive Sehnsüchte bedienten. „Stellt euch einmal unsere Welt vor ohne Krieg, ohne Gewalt“, lautet eine Passage aus seinem Lied „Utopia“ und das Aschbacher Publikum applaudierte enthusiastisch. Mit vielen Zugaben, darunter „Gracias a la vida“, entließ Konstantin Wecker unter Standing Ovations seine Gäste in die sternenklare Nacht. Danke an den Kulturverein 361°.