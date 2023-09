Liederreise in Aschbach: Ein Klassikererlebnis vom Feinsten

Die Kulturverein 361° hat anlässlich des 1200-Jahr-Jubiläums von Aschbach einige besondere kulturelle Highlights, die weit über die Region ausstrahlen, programmiert. Zum Abschluss des Festjahres beschert diese nicht mehr wegzudenkende kulturelle Institution dem musikinteressierten Publikum ein weiteres außergewöhnliches Konzertereignis. Mit Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager, die in den größten Opernhäusern der Welt für grandiose Auftritte sorgt, sowie dem prominenten Pianisten und Organisten Robert Lehrbauer, wird zu einer „Liederreise“ am Freitag, 6. Oktober, in die Pfarrkirche geladen. Geboten werden Arien, Lieder und Musikstücke von Bach, Beethoven, Schubert, Brahms und anderen bedeutenden Komponisten. Das Konzert wird zusätzlich mit einem Novum aufgewertet. Der Gesangsstar wird nicht nur mit Orgel, sondern auch von Klavier begleitet.

„Der prominente Pianist und Organist Robert Lehrbaumer kehrt in unserem Jubiläumsjahr endlich nach Aschbach zurück. 1982 weihte er die damals neue Orgel musikalisch ein“, sagt Peter Hofmayer. „Und in den Jahren danach sorgte er mit den ,Aschbacher Orgelkonzerten' für bemerkenswerte kulturelle Höhepunkte. Ergeben hatte sich das damals durch seine familiäre Verbundenheit – seine Mutter wuchs in Aschbach auf“, fügt Alois Aichberger hinzu. „Angelika Kirchschlager durfte ich mehrmals in der Wiener Staatsoper bewundern – es ist einfach eine große Ehre, diesen Star jetzt in unserer Pfarrkirche erleben zu dürfen. Die Besonderheit an diesem Abend wird sein, dass sowohl Lehrbaumer zwischen Orgel und Klavier als auch Angelika Kirchschlager zwischen Altarraum und Orgelchor wechseln wird.“