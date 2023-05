Musikschüler verzauberten das Publikum

Bestens vorbereitet spielten die Schülerinnen und Schüler der „Fachgruppe Saiten & Tasteninstrumente“ ihr einstudiertes Programm und erfüllten den Raum mit wohltuenden Klängen. Gitarren, die Zither als ein besonderes, aber leider sehr seltenes Instrument sowie jede Menge an Klaviervirtuosinnen und -virtuosen und Akkordeonschülerinnen und -schüler gestalteten diesen wunderbaren Abend.

Als Gastinstrument wurde die Violine eingeladen. Die engagierten Geigerinnen konnten mit sehr gefühlvollen Stücken das Publikum in ihren Bann ziehen, wie überhaupt eine Fülle an jungen Talenten sich präsentieren konnte. Eine Vielzahl an Solistinnen und Solisten, kleinere Ensembles, eine selten zu hörende Zithergruppe und ein Gitarrenorchester - quer durch alle Genres - waren zu hören. Volksmusik, Klassik, Pop, für jeden war etwas dabei.

Das vielfältige Angebot der Musikschule findet sich unter: www.msmost4.at

