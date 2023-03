Paulina von „NÖN sucht das größte Talent“ live in Neuhofen

NÖN: Wie ist es dir seit deinem Auftritt im Finale von „NÖN sucht das größte Talent“ in Tulln ergangen?

Paulina Steinlesberger: Sehr gut, ich hänge immer noch sehr an der Musik und spiele eigentlich beinahe jeden Tag. Beim Finale hat mich ein „Talent und Newcomer Supporter" entdeckt. Seitdem war ich regelmäßig bei Workshops und wirkte bei verschiedensten Onlinekonferenzen mit.

Wie war die Resonanz deiner Familie und von Freunden?

Paulina: Meine Familie war sehr stolz auf mich, nach dem Finale sind wir dann bei uns zuhause noch zusammengekommen und haben bis in die Morgenstunden gefeiert. Meine Freunde, Schulkolleginnen und Lehrer und Lehrerinnen waren begeistert. Ich habe von allen Seiten positive Rückmeldungen bekommen und viele haben sich mit mir gefreut. Ich durfte auch bei uns in der Schule am Adventkalender mitwirken, indem ich einen musikalischen Beitrag aufgenommen habe, welcher auf der YouTube-Seite der BAfEP, der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Amstetten, unter „Das Heiligste der Welt – Berge“ zu finden ist.

Wie war dein Auftritt am 13. Jänner im Loop in Wien?

Paulina: Die Location war wunderschön und in den späten Abendstunden war das Lokal sehr gut gefüllt. Natürlich durfte auch bei diesem Auftritt mein großer Fanclub nicht fehlen.

Wie war das Gefühl, wieder vor einem Publikum aufzutreten?

Paulina: Es war fantastisch, wieder auf der Bühne zu stehen, und ich habe das Gefühl vermisst, die Menschen mit meiner Performance zu fesseln. Ich habe ruhige sowie auch ein paar peppige Songs gespielt und habe mich mit meiner Gitarre und einem Piano begleitet. Das Publikum hat sich von der Stimmung mitreißen lassen und vom Tanzen, Mitsingen und Mitklatschen bis zum Mitwinken mit der Taschenlampe war alles dabei.

Wie sind deine Vorbereitungen für diesen Auftritt verlaufen?

Paulina: Ich habe schon einige Wochen zuvor meine Liedauswahl getroffen, diese Lieder habe ich dann oft gehört, sodass ich mir ihre Melodie gut einprägen konnte. Ich habe sechs Lieder mit den verschiedensten Akkordreihenfolgen einstudiert. Das Auswendiglernen war gar nicht so einfach, vor allem in Kombination mit den Vorbereitungen für die Schule. Oft lerne ich in Freistunden die Texte oder übe bis spät abends.

Kannst du uns etwas über deine nächsten Auftritte erzählen?

Paulina: Mein nächster Auftritt wird am 4. April in der Wiener Stadthalle sein, bei den größten Jugend-Basketball-Turnieren Europas. Ich werde mit jeweils fünf bis sechs Songs vor den Spielen einmal um 13.45 Uhr und einmal um 15 Uhr in der Halle B auftreten.

Im Mai hast du einen weiteren Auftritt in Neuhofen. Wo und wann erfolgt dein Konzert?

Paulina: Am 26. Mai, um 19.30 Uhr laden wir zum Konzert. Die Newcomer-Band mit dem Namen „Prime Time“, ebenfalls aus Neuhofen, rund um Hanna Weinstabl, Gregor Bayerl und Jonas Hirschl kündigt für diesen Konzertabend im Kunst & Kultur im Gwölb zu Feldpichl einen Perspektivenwechsel durch das Popmusik-Zeitalter an. Ich werde insgesamt sechs Songs performen, einige davon mit der Band.

Würdest du den Lesern empfehlen, bei „NÖN sucht das größte Talent“ mitzumachen?

Paulina: Ja, weil es ein gutes Sprungbrett in den Start der Musikkarriere ist. Ich habe davor schon viel Bühnenerfahrung gemacht, weshalb ich nicht ganz so nervös war. Es war eine tolle Erfahrung, vor so vielen Menschen zu spielen und auch von verschiedenen Leuten Feedback zu erhalten. Ich habe bereits 2021 teilgenommen und bin damals leider im Viertelfinale ausgeschieden. 2022 habe ich mich auf gut Glück nochmals angemeldet und ich hätte niemals damit gerechnet, bis ins Finale zu kommen.

Was sind deine Pläne für die Zukunft?

Paulina: Dieses Jahr möchte ich noch einige Songs veröffentlichen. Dazu möchte ich beginnen, auf Taufen und Hochzeiten zu singen, und natürlich möchte ich nie den Draht zur Musik verlieren.

Weitere Termine im Kunst & Kultur im Gwölb zu Feldpichl 5, 3364 Neuhofen/Ybbs

