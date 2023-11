Popcorn, Berg und Blasmusik in Euratsfeld

Im Publikum befanden sich auch zahlreiche Musikantinnen und Musikanten aus den umliegenden Gemeinden, sogar aus Salzburg ist eine befreundete Kapelle angereist. „Es ist eine besondere Ehre, in einem vollen Veranstaltungssaal gemeinsam musizieren zu dürfen”, betonte Obmann Robert Pöchhacker.

„Heidi“, Coldplay und Bergsteigermarsch

Mit der Filmmusik von „Heidi” startete der Abend, gefolgt von Stücken aus verschiedensten Genres. Von Konzertmusik wie „The Light Stone” (Daniel Muck) über die Polka „Auf der Vogelwiese” und „Viva la Vida” (Coldplay) bis hin zum „Bozner Bergsteigermarsch” stellte der Musikverein Euratsfeld sein musikalisches Können unter Beweis. Elf Musikstücke plus Zugabe wurden vorgetragen, dabei übernahmen in Summe vier Dirigentinnen und Dirigenten den Taktstock: David Rücklinger, Verena Hinteregger, Elisabeth Pöchhacker und Manfred Hochholzer.

Nach dem Stück „Hollywood Milestones” im zweiten Teil wurden Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber und Bronze verliehen. In Bronze ging das Abzeichen an Clemens Edinger (Trompete), Jonas Schörghuber (Querflöte) und Ines Litzellachner (Querflöte). Das Abzeichen in Silber wurde an Sandra Engelbrechtsmüller (Klarinette), Alexander Viertlmayer (Klarinette) und Bianca Luger (Klarinette) überreicht. „Wir sind sehr stolz auf unsere Jungmusikerinnen und Jungmusiker und ihre hervorragenden Leistungen – weiter so!”, freute sich Jugendreferentin Verena Hinteregger.

Neben der Musik wurde auch die Kulinarik nicht hintangestellt: Neben den ausgewählten Weinen, weiteren kühlen Getränken sowie Speck-und Käsestangerln war mit Sicherheit die Popcornmaschine ein besonderes Highlight.