Konzert in Seitenstetten „Stunden voll Musik“ mit den Oberkrainern

Die Oberkrainer spielen in Seitenstetten. Foto: Oberkrainer

„Stunden voll Musik“ gibt es von Kurt und seinen Oberkrainern bei einem Dämmerschoppen am Sonntag, 8. Oktober, um 14.30 Uhr in der Hundsmühle in Seitenstetten.