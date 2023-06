Feuerfest von Strauss bis Schuberts 23. Psalm

Im Chor singen derzeit 21 Knaben von zehn bis vierzehn Jahren. „Täglich proben wir zwei Stunden im Palais Augarten für unsere vielfältigen Aufgaben. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken aus dem klassischen Repertoire der Wiener Sängerknaben von Haydn bis Schubert, Walzer und Polkas der Strauß-Familie, Wienerlieder, sowie moderne Klänge von Filmmusik bis zum Spiritual“, sagt Chorleiter Oliver Stech. Feuerfest von Josef Strauss, Zigeunerleben von Robert Schumann, Under the sea aus dem Film „Arielle, die Meerjungfrau“ von Alan Menken und Volkslieder aus Österreich werden am Freitag präsentiert. Karten sind erhältlich unter den Telefonnummern: 0676/826635450 und 0676/5009601, in der Pfarrkanzlei und bei allen Mitgliedern des Pfarrgemeinderats und dem Pfarrkirchenrat.