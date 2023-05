Rock-Abend der Sonderklasse

Der Kulturhof Amstetten bringt "The Brand New Barbarians" nach ihrem sensationellen Konzert im Vorjahr bei Yellow Nigths am 19. Mai wieder in die Stadt, und zwar ins A-Toll, Stefan-Fadinger-Straße 25, Beginn ist um 20:30 Uhr.

Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner