Biberbach: Ein Fernsehtag, der sich hören lässt!

Als Alternative zum abendlichen Fernsehprogramm lud der Musikverein Biberbach am Samstag, 1. April, zum Frühlingskonzert ins Gasthaus Kappl ein. Die beiden Moderatoren Bernhard Schörghuber und Thomas Teufl nahmen von ihrer Couch aus die Besucher durch den Fernsehtag mit.

Vom Wetterpanorama am Morgen bis zum Hauptabendprogramm untermalte die Musikkapelle Biberbach die einzelnen Filme und Sendungen mit bekannten Titelmelodien und symphonischen Vertonungen. Ein klassischer Walzer ist hier ebenso zu hören, wie „Symphonic Highlights from Frozen“ oder die beschwingte Titelmelodie der „Rosenheim-Cops“. Auch die zukünftigen Musikerinnen und Musiker sowie die junggebliebenen Musikerinnen und Musiker des Vereins kamen unter der Leitung von Bernhard Aigner zum Zug. Mit zwei Stücken begeisterten sie das Publikum genauso wie die große Kapelle, die dann im Anschluss den Fernsehtag fortsetzte. Besonders großen Anklang fand die „Suite from The Greatest Showman“ des gleichnamigen Films. „Die Musik und das gezeigte Video machten mir richtig Lust, den Film anzusehen. Ich glaube, ich mache morgen einen Fernsehtag!“, meinte eine begeisterte Zuseherin. Das zahlreich erschienene Publikum sah das genauso, mit Standing Ovations forderte es mehrere Zugaben, bis schließlich mit „Paulchen Panther“ das Konzert unter der Leitung von Kapellmeister Matthias Hinterleitner und Kapellmeisterstellvertreterin Elisabeth Schörghuber beendet wurde.

