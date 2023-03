Sozialnetzwerktreffen im Rathaus: Teuerung als Hauptthema

Behandelt wurden die Ist-Situation ebenso wie unterschiedliche Förderungs- und Hilfsangebote. So will etwa die Caritas mit dem Wohnschirm-Modell dort unterstützen, wo Menschen das Geld zum Wohnen nicht mehr ausreicht. Zielgruppen sind vor allem Alleinerziehende, Personen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, Lehrlinge und Pensionisten.

Seitens der Stadt wurde ein Zehn-Punkte-Programm geschnürt, welches den Folgen der Teuerung und der Energiekrise entgegenwirken soll. Darin enthalten sind unter anderem eine Heizkostenhilfe, das Aussetzen der Mietzinserhöhung bei Gemeindewohnungen und die Schulstarthilfe. Auch die Arbeitslosigkeit war Thema. Im Niederösterreichvergleich zeigt der Bezirk einen der geringsten Anteile an Arbeitslosen auf. Gleichzeitig besteht hoher Bedarf an Fachkräften. „Es braucht Angebote und Initiativen, um für die Region die Fachkräfte der Zukunft zu sichern“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Pfaffeneder, der auf das „Karriere Clubbing“ verweist. Die Messe für Lehrberufe findet heuer erstmals in Amstetten statt.

