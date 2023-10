Jugendvesper – Impulse fürs Leben

Es war am Palmsonntag 1980 anlässlich des Geburtsjahresjubiläums des Heiligen Benedikt (480 n. Chr.), als der spätere Abt Berthold Heigl im Zusammenwirken mit Pater Michael Prinz Jugendliche in die eiskalte Ritterkapelle des Stiftes zum gemeinsamen Gebet einlud. Im Stift Kremsmünster hatte Derartiges bereits Tradition, denn es herrschte damals Aufbruchstimmung in der Katholischen Kirche: In Steyr konnten gerade die FIO-Messen im Pfarrzentrum auf der Ennsleite begeistern. Das lateinische Wort „Fio“ gilt auch als Abkürzung für „Future Is Ours“ (Die Zukunft gehört uns!). Das sollte auch in Seitenstetten so gelten, denn die Ritterkapelle war bald zu klein, kamen doch mehr als 300 Jugendliche, sodass man in den Maturasaal, dann in die Kirche und in weiterer Folge sogar ins Sommerrefektorium ausweichen musste. Ab Mai 1980 trafen sich dann regelmäßig an jedem ersten Sonntag im Monat die jungen Menschen zu Gebet, Schriftlesung samt Auslegung dieser, Gesang und Meditation, um den Glauben zu feiern. Berthold Heigl wurde 1984 zum Abt gewählt, sodass sich fortan beinahe 20 Jahre lang Pater Laurentius Resch mit viel Einfühlungsvermögen und Tiefgang der begeisterten Jugend annahm.

Lobpreis und Stille – Bitte und Dank

Von 2003 bis 2021 war Pater Dominik Tüchler für die Jugendvesper verantwortlich – gemeinsam mit Pater Florian und später Pater Vitus sowie jüngeren Mitbrüdern. „Mir war es wichtig, junge Menschen am Reichtum der benediktinischen Spiritualität teilhaben zu lassen: Das Beten der Psalmen und Einüben der Stille waren bedeutsam, es galt aber auch, offen zu sein für das, wie junge Menschen heute gerne ihren Glauben in ihre Sprache kleiden im Lobpreis, in der Anbetung und im sogenannten ‚freien‘ Dank- und Fürbittgebet“, umschreibt Pater Dominik wesentliche Inhalte und ergänzt: „Bischöfe, Priester, Diakone, Ordens- oder auch Eheleute, die den Anwesenden die Hl. Schrift auslegten, halfen uns, den Reichtum der Charismen zu entdecken, wie sie in der Hl. Schrift und der Tradition der Kirche zu finden sind und in konkreten Menschen bis heute zum Ausdruck kommen.“

Das Geschenk der Begegnung mit dem Herrn in der Jugendvesper, aber auch danach in der Begegnung beim gemeinsamen Beisammensein hebt Pater Dominik als zusätzliche wichtige Parameter hervor. Seit September 2022 ist nun Pater Christoph Fischer mit der Gestaltung der Jugendvesper betraut. Ihm war vorerst daran gelegen, zu prüfen, ob dieses Format überhaupt heute noch angenommen wird. Folglich gibt es nun auch einen neuen Aufbau, es wurden neue Elemente in die Feier eingefügt, die Dauer von 45 Minuten soll nicht überschritten werden. Pater Christoph umschreibt seine Zielsetzung so: „Die Jugendvesper soll für Jugendliche und junge Erwachsene eine Möglichkeit der Glaubenserfahrung sein, bei der man mit Gleichaltrigen ungezwungen auch über Glaubensfragen in Austausch treten kann, oder sie dient ganz einfach auch nur zum Krafttanken und als Nahrung für die Seele! Der Schul- und Arbeitsalltag soll bewusst durchbrochen werden für eine Zeit für sich selbst und Gott!“ Die Jugendvesper findet nun jeden zweiten Samstag im Monat, das nächste Mal am 14. Oktober, 20 Uhr, in der Ritterkapelle mit anschließender Agape statt (Treffpunkt am Stiftsportal).