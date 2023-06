Raritäten sind gefragt

Pfingstmontag in Wolfsbach – das bedeutet auch Kramermarkt am Marktplatz! Es war diesmal der insgesamt bereits 27., wurde er doch in früheren Jahren schon beim Mostheurigen Wimmer veranstaltet. Kulturvereinsobmann Alois Schmidbauer organisierte in enger Zusammenarbeit mit dem Sammler und Antiquitäten-Spezialisten Manfred Lichtenberger diesen Traditionsmarkt, der diesmal aufgrund des Schönwetters bestens besucht war. 50 Aussteller boten von Raritäten und Kuriosem über Edeltrödel bis hin zu wertvollen Antiquitäten und speziell für Sammler interessante Waren an. Gustieren, Schmökern, Entdecken und Kaufen sowie nette Plaudereien sind beim Kramermarkt in Wolfsbach alljährlich immer wieder von Neuem angesagt!