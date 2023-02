HAK/HAS-Schüler tanzten Flashmob am Amstettner Hauptplatz

Rund 400 Schüler der ersten bis fünften Klassen der HAK/HAS Amstetten tanzten am Faschingsdienstag am Hauptplatz einen Flashmob zu Justin Timberlakes Song „Can’t stop the feeling“.

„Das gemeinsame Tanzen ist Ausdruck der Lebensfreude und des Zusammenhalts der Schulgemeinschaft“, betonte Direktorin Brigitte Bartmann. Organisiert wurde der Flashmob von Matthias Mitterer und Waltraud Gollonitsch. Trainiert wurde an vier Turnstunden am Sportplatz der Schule, wo heute Vormittag auch die Generalprobe stattfand.

Foto: Thomas Lettner

„Wir haben schon öfter auf unserem Sportplatz Tanzveranstaltungen gemacht, bei der die ganze Schule teilnimmt. Auf YouTube sind Videos davon zu sehen. Es ist aber das erste Mal, dass wir einen Flashmob in der Stadt aufführen“, sagt die Amstettnerin Sophia Balhi, Schülerin der 2CK-Klasse.

Nächster Flashmob vor Sommerferien

Jede Schulklasse tanzte beim Flashmob in einer anderen Verkleidung. In der Schule wurde am Vormittag ein Klassencontest veranstaltet, bei der die beste Verkleidung gekürt wurde. Der Sieg ging an die 4B, die sich als Lehrer verkleidete und eine Notenverteilung nachspielte. Der nächste Flashmob soll eventuell vor den Sommerferien stattfinden.

