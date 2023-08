Duo fertigte Modell von Wolfsbacher Kirche an

Er war immer schon ein Bastler, in seiner Schulzeit hat er freiwillig am Nachmittag in seiner Freizeit unter Anleitung seines Lehrers ein Relief des gesamten Gemeindegebiets von Wolfsbach hergestellt. Als 18-Jähriger machte sich der findige Geist Josef Hochwallner (Höfart) dann daran, den gesamten Kirchenbau genau zu vermessen, Detailpläne davon anzufertigen und die Kirche maßstabgetreu aus Lindenholzstäbchen – 0,5 bis 1 Zentimeter dick – einfach aus innerem Antrieb heraus nachzubauen. Das Holz stammte übrigens von jenen beiden Linden, die in früheren Jahren die Pfarrwaldkapelle gesäumt hatten.

Die Arbeit freilich zog sich über mehrere Jahre hin, bis der „Holzriegelbau“ in den späten 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts dann sogar im Rahmen einer Ausstellung im Gasthaus Karan schon einmal zur Schau gestellt wurde. Noch immer aber galt es, das Modell zu vervollkommnen, die Wände mit Furnieren zu verkleiden und farbig auszugestalten. Diese Arbeit fiel dann vor etwa zehn Jahren dem benachbarten Bauern Josef Wagner zu. „Am schwierigsten war es, die Rundungen des Turmhelms auszuformen; mit Jute-Netz und einer Gipsschicht darüber habe ich auch den Zwiebelturm, der eigentlich einer Birne gleicht, recht gut hingekriegt, und seit einem Jahr ist das Modell nun fertig“, freut sich Josef Wagner über diese gelungene Co-Produktion.

Nun muss nur noch der richtige Anlass gefunden werden, um dieses so schöne Kirchenmodell einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren; das dürfte im Wolfsbacher Jubiläumsjahr aber nicht allzu schwierig sein.