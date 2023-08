Kreativwoche in Waidhofen an der Ybbs: Wasser als Schlüsselelement

Wasser in all seinen Ausprägungen bestimmt das Klima unseres Planeten Erde und gehört zu unserem Alltag. Seit Urzeiten fasziniert der Urstoff des Lebens den Menschen und findet vielfältigen Niederschlag in der Malerei und Grafik.

Das Thema Wasser faszinierte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auch aus Haag, St. Peter in der Au, Seitenstetten und Amstetten sowie Neuhofen kamen, und es entstanden aussagekräftige Werke. Dank der vielfältigen Erscheinungsformen, als Quellwasser, Fluss, Meer, aber auch als Sumpf, als Gischt oder stiller See, fand das Wasser in der Bildfindung reichen Ausdruck. Eingewoben wurden aber auch Themen der Mythologie, der Religion und der Philosophie.

Schöpfung und Naturphänomene

Begriffe wie Schöpfung und Vernichtung, Leben und Tod, Fruchtbarkeit und Vergänglichkeit wurden ebenfalls aufgegriffen. Die verschiedensten Naturphänomene wurden eindrucksvoll in Farbe und Form umgesetzt. In Bildbesprechungen und begleitenden Überlegungen wurde das Wasser als zentrales Thema ebenfalls angesprochen. Wasserknappheit, Umweltverschmutzung und Klimawandel standen hier im Fokus. Die Inspirationskraft und der Zauber des Elements Wasser wurden in der Abschluss-Ausstellung deutlich. Der ästhetische Reiz des Wassers sowie die Brisanz ums Wasser wussten zu begeistern.