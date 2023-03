70 Prozent mehr Ladendiebstähle im Bezirk Amstetten

Die Aufklärungsquote liegt im Bezirk bei 55,5 Prozent und ist damit um 5,4 Prozent geringer als 2021. „Das hat seinen Grund auch darin, dass wir damals einige Diebesbanden fassen konnten, die sehr viele Delikte begangen hatten“, sagt Futterknecht. Insgesamt liege die Aufklärungsquote im Durchschnitt von Land und Bund.

Deutlich erhöht haben sich gegenüber 2021 die Eigentumsdelikte wie Einbrüche in Wohnhäuser, Wohnungen, Wohnstätten etc. um 36 Prozent auf insgesamt 940. Besonders sticht da die Rate der Ladendiebstähle hervor, die gleich um 70 Prozent in die Höhe geschnellt sind.

Bei den Gewaltdelikten gab es eine Steigerung um 16 Prozent auf 648. Und die Zahl der Internetbetrügereien ist um zehn Prozent auf 406 Delikte gestiegen. Im Bereich Gewalt in der Privatsphäre hatten die Polizistinnen und Polizisten 125 Akte (Betretungs- und Annäherungsverbote) mit über 140 Opfern zu bearbeiten – eine geringfügige Erhöhung gegenüber 2021.

Auch in Waidhofen an der Ybbs mehr Delikte

In Waidhofen an der Ybbs wurden im Jahr 2022 insgesamt 486 Delikte registriert, um 20 mehr als im Jahr zuvor (plus 4 Prozent). Die Aufklärungsquote ist um drei Prozent auf 63,5 Prozent gestiegen. 89 Delikte im Bereich Eigentumskriminalität, 96 bei Gewaltkriminalität und 62 Delikte in Sachen Internetkriminalität weist die Statistik für die Statutarstadt aus.

Im Bezirk wird die Polizei heuer vermehrt Schwerpunktaktionen an den Hauptverkehrsrouten durchführen – zur Bekämpfung der Eigentums- und Schlepperkriminalität. „Wir wollen zudem auch wieder Präventionsveranstaltungen zum Schutz des Eigentums sowie zu den Themen Gewalt und Cyber-Kriminalität durchführen“, kündigt Futterknecht an. Gerade bei Internetbetrügereien machten es noch immer viele Menschen den Tätern zu leicht. „Auf keinen Fall sollte man Unbekannten Zugriff auf den eigenen Computer erlauben“, warnt der Chefinspektor.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.