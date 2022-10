Fälle des „Polizeitricks“ in Amstetten

Zu mehreren versuchten „Polizeitricks“ kam es am Sonntag, 9. Oktober, zwischen 19.20 Uhr und 21.15 Uhr. Betroffen waren das Stadtzentrum sowie Allersdorf. Bürger berichten, dass sie von einem Kriminaldienstbeamten mit Namen „Felix Weber“ telefonisch kontaktiert wurden. Ihnen wurde mitgeteilt, dass es in der Umgebung ihrer Wohnadresse zu einem Einbruch kam und zwei Täter geschnappt wurden. Ein weiterer Täter sei noch flüchtig. „Felix Weber“ erkundigte sich mit deutschem Akzent, ob Wertgegenstände oder Bargeld im Haus aufbewahrt werden, welche in „Sicherheit“ gebracht werden müssen. Des Weiteren wollte er wissen, ob die Personen alleinstehend sind. Alle von dem unbekannten Täter kontaktierten Personen beendeten entweder das Gespräch selbstständig oder der Anrufer beendete das Gespräch, da angegeben wurde, dass nichts von Wert zuhause wäre.

Alle kontaktierten älteren Personen stehen mit ihrer Telefonnummer im öffentlichen Telefonbuch. Weitere betroffene Personen sind nicht bekannt. Finanzieller Schaden entstand keiner.

