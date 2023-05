Grüne: „Personalmangel im Spital Amstetten nur Beispiel von vielen“

„Es kommt zu Bettensperren und somit zu einem schlechteren Angebot an ärztlicher Versorgung für die Patientinnen und Patienten. Das vorhandene Personal muss ein wesentlich höheres Arbeitspensum bewältigen, was langfristig nicht zumutbar ist. Das Pflegepersonal hat seine Grenzen erreicht und die letzten Jahre waren äußerst herausfordernd", sagt Hörlezeder.

Was die Grünen in Niederösterreich besonders ärgert, ist die scheinbare Verwunderung aller Seiten über die bestehenden Probleme, denn diese seien ja nicht plötzlich entstanden, sondern das Ergebnis einer fehlgeleiteten Politik von ÖVP und SPÖ, die abwechselnd das Gesundheitsministerium leiteten und in Niederösterreich regierten. „Diejenigen, die sich jetzt als ,Aufdecker' darstellen oder sich hinter Durchhalteparolen verstecken, tragen die Verantwortung für das Desaster. Wie im Bildungsbereich ist auch im Pflegebereich seit Jahrzehnten bekannt, dass wir einen Arbeitskräftemangel haben werden, da viele geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen. Wir sind sehenden Auges in diese Krise geschlittert, ohne rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen“, wettert Hörlezeder.

Es helfe nicht, die demografischen Gegebenheiten als Ausrede vorzuschieben. Was das Gesundheitssystem dringend benötige, sei eine rechtzeitige Entschärfung der Situation durch gezielte Zuwanderung von Fachkräften. „Dafür ist eine positive Atmosphäre im Land notwendig, die ausländischen Fachkräften signalisiert, dass sie willkommen sind. Ich bezweifle jedoch, dass die derzeitige schwarz-blaue Landesregierung ihre Politik in dieser Hinsicht ändern wird. Es mangelt FPÖ und ÖVP an Weitsicht und Weltoffenheit", sagt Hörlezeder.

