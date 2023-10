Amstettner SPÖ gegen Waldrodung für neues Wertstoffzentrum

„Leider steht das WSZ-Projekt sinnbildlich für die Umweltpolitik der Amstettner Stadtregierung. Während man am Hauptplatz für Unmengen an Geld Bäume pflanzt, will man auf der Oiden für das neue Wertstoffzentrum ein bestehendes Waldstück roden und neue Flächen versiegeln. Das ist für uns alles andere als vernünftig. Unsere Zustimmung wird dieser Standort nicht bekommen“, sagt SPÖ-Klubsprecher Helfried Blutsch.

Stadtrat Bernhard Wagner betont, dass die SPÖ zwar grundsätzlich für „dieses innovative Projekt ist, allerdings kann es nicht sein, dass dafür ein Waldgebiet gerodet wird. Hier muss die Rathauskoalition mit heftigem Widerstand der Amstettner Sozialdemokratie rechnen.“ Irritierend sei das Vorgehen der Verantwortlichen, die das Projekt verkündeten, obwohl noch keinerlei Prüfung der Umweltauswirkungen erfolgt sei. „Es gibt noch viele offene Fragen zu klären.“

Ersatzaufforstung als „Mogelpackung“

Besonders ärgerlich ist für die Sozialdemokraten, „dass die Waldrodungen von der Stadtregierung noch schöngeredet und verteidigt werden. Besonders die Grünen sollten sich Seite an Seite mit uns für eine intakte Umwelt und den Erhalt unserer Natur einsetzen.“ Stattdessen würden diese aber gemeinsam mit der ÖVP Waldrodungen auf der Oiden und die Gefährdung der Natur am Jakobsbrunnenweg verteidigen. Die angekündigten Ersatzaufforstungen sind für Wagner nur „eine Mogelpackung, denn auch wenn auf irgendeiner Wiese neue Bäume gesetzt werden, werden doch viele tausend Quadratmeter Waldfläche versiegelt!“

SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler kündigt an, dass sich die SPÖ dafür starkmachen wolle, dass künftig alle Projekte in der Gemeinde einer zusätzlichen Umweltprüfung unterzogen werden. „Hierzu werden wir zeitnah einen Kriterienkatalog vorlegen, an dem sich alle künftigen Projekte orientieren sollen. Damit wird Sorge getragen, dass über etwaige negative Eingriffe in die Natur künftig im Vorfeld gesprochen wird und nicht erst, wenn schon alles zu spät ist.“

Standort für WSZ verkehrstechnisch gut gelegen

Der Obmann des Gemeindedienstleistungsverbands, Landtagsabgeordneter Anton Kasser, betont, „dass wir nach einem Standort gesucht haben, der für die Umlandgemeinden verkehrstechnisch gut erreichbar ist.“ Es werde auch längst nicht der ganze Wald gerodet, sondern nur jener Teil, der unbedingt gebraucht werde. „Die Fläche ist ja doppelt so groß, als wir benötigen, es bleibt also rundherum ein Waldgürtel bestehen. Wir verbauen rund 6.000 bis 7.000 Quadratmeter.“ Die Stadt werde zudem Ersatzaufforstungen vornehmen. Am Ende werde es also deutlich mehr Wald geben, als jetzt vorhanden ist. Kasser weist auch darauf hin, dass im Verband die Abstimmung über den Standort einstimmig ausgefallen sei und er berichtet, dass man auch mit der Firma Riedler über eine mögliche Ansiedelung gesprochen habe. „Allerdings ist sich das durch die Terrassenform des Geländes planungsmäßig nicht ausgegangen.“

Amstettens Vizebürgermeister Markus Brandstetter betont, dass der Standort derzeit geprüft werde, denn er müsse natürlich die forstrechtlichen und naturschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. „Sollte es einen definitiven Ausschlussgrund geben, dann ist der Standort erledigt. Verkehrstechnisch gesehen macht er für ein Wertstoffsammelzentrum aber grundsätzlich Sinn.“