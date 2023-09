Kunz: „Park & Ride-Anlagen zu schlecht beschildert“

„Eigentlich sollte über der Einfahrt am Haus ein großes Schild angebracht sein: ,Park & Ride-Anlage – nur für Bahnkunden!'“, sagt Bürgerlisten-Aktivist Norbert Kunz. Er habe schon öfter davon gehört, dass ortsunkundige Autofahrer im Glauben, es handle sich um ein normales Parkhaus, ihr Auto dort abstellten und dann eine saftige Strafe dafür zahlen mussten.

Seinem Kollegen Johann Holzinger ist daselbst schon so ergangen. „Ich habe da noch nicht gewusst, dass man die Garage nur noch mit einem Bahnfahrschein benutzen darf. Es steht zwar direkt bei der Einfahrt ein Schild, aber da ist so viel Text darauf, das kann man so schnell gar nicht lesen, noch dazu, wenn hinter dir schon ein anderes Auto wartet“, berichtet er. 50 Euro Strafe und 35 Euro Bearbeitungsgebühr habe er damals gezahlt, denn die Kennzeichen der ein- und ausfahrenden Wagen werden von Kameras festgehalten.

Holzinger und Kunz sind sich sicher, dass in den Parkhäusern schon viele Autofahrer Strafe gezahlt haben. „Eine Werbung für die Einkaufsstadt Amstetten ist das sicher nicht. Da muss man etwas unternehmen. Ich war kürzlich in Hütteldorf, da hängt über der Einfahrt ein großes Schild „Park & Ride“. So etwas brauchen wir auch“, sagt Kunz.

Schon immer nur Öffi-Kunden berechtigt

Für ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif gibt es keine Unklarheit, wer in einer Park & Ride-Anlage sein Auto abstellen darf. „Das sind Kunden, die den öffentlichen Verkehr nutzen. Das war auch schon so, bevor wir das neue Kontrollsystem mit Kamera eingeführt haben, nur haben sich da nicht alle Verkehrsteilnehmer daran gehalten. Das steht aber in der Widmung von Park & Ride-Anlagen schon so drinnen.“

Wer keinen Fahrschein für ein öffentliches Verkehrsmittel vorweisen könne, sei nicht berechtigt ins Parkhaus einzufahren. Im Übrigen, so Seif, sei auf einer Tafel bei der Einfahrt exakt beschrieben, was man zu tun und wie man es zu tun habe.