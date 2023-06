Neuhofnerin zur Köchin des Jahres ernannt

Erstmals war Theresia Palmetzhofer (Gasthaus Zur Palme) heuer bei „Rolling Pin“ — laut Eigendefinition „Österreichs größtes Symposium für Köche, Gastronomen, Hoteliers, Sommeliers, Barkeeper, Servicehelden“ in Graz dabei. Und das mit großem Erfolg, denn die Neuhofnerin wurde zum „Female Chef of the Year“ (deutsch: Köchin des Jahres) gekürt und landete auf Platz 26 der 100 „Best Chefs“ (Beste Köche).

Zur Ehre, bei Rolling Pun teilnehmen zu können, gelangt man, wenn man von den 100 besten Köchinnen und Köchen ausreichend oft nominiert wird. Voten dürfen dann schließlich nur Gastronomen und Menschen, die in der Gastronomie arbeiten.

„Heuer haben etwa 10.000 Menschen abgestimmt. Das Line-up auf der Bühne war international mit etwa Antonia Klugmann aus Italien, Nick Bril aus Belgien, Albert Adria aus Spanien, Rebecca Clopath aus der Schweiz oder Wolfgang Puck, wohnhaft in den USA“, schildert Palmetzhofer.

Die erste Frau, die neuen Award bekam

Die Kategorie Female Chef of the Year gab es heuer übrigens zum ersten Mal. „Die Freude ist sehr groß, dass ich die erste Frau bin, die diesen Award bekommen hat. Und das ich bei den 100 Best Chefs auf Platz 26 landete, war eine große Überraschung“, ist die bekannte Köchin hocherfreut.

An der Veranstaltung nahm sie übrigens mit ihren vier Lehrlingen Noah Steinberger, Raimund Harreither, Patrik Mock und David Ebner teil. Das Palme-Team hatte selbst einen Auftritt auf der Bühne, bereitete zwei Gerichte zu.