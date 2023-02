„Ars Femina“ in Amstetten: Die Frauen im Mittelpunkt

Seit mehr als einhundert Jahren werden am Internationalen Frauentag am 8. März die Leistungen von Frauen in der Gesellschaft gewürdigt. Für die ehemalige Kulturstadträtin Ulrike Königsberger-Ludwig war dieser Tag ein guter Anlass, darauf hinzuweisen, dass noch immer Einiges zu tun ist, um eine tatsächlich gleichberechtigte Stellung der Frau zu erreichen. Daher initiierte sie 2001 das Kulturfestival „Ars Femina“, das zu einem „Herzensprojekt“ für sie wurde. Dieses Format steht für Offenheit, Toleranz und Respekt und bereichert das kulturelle Leben in Amstetten.

Nach den pandemiebedingten Lockdowns in den Vorjahren feiert die „Ars Femina“ heuer ein Comeback. „Dieses Superformat nehmen wir zum Anlass, um die Frauen zu feiern, ihre Stimmen und ihr großes künstlerisches Potenzial. Kunst und Kultur sind immer eine Bereicherung des Lebens. Es ist spannend zu sehen, mit welchen neuen Perspektiven das neue Programm das Publikum konfrontiert“, sagt Kulturstadtrat Stefan Jandl. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine spannende „Ars Femina“ mit einigen Highlights freuen. Am 8. März gastiert zum Auftakt Birgit Denk mit ihrer Band in der Pölz-Halle, und um die Lieder ihres neuen Albums „Erdbeeren und Musik“ zu präsentieren. Seit ihren Auftritten in der Fernsehsendung „Denk mit Kultur“ hat Birgit Denk einen Fixplatz im Herzen heimischer Musikfans. Sie pflegt mit ihrer Band mit voller Energie einen Mix aus Rock, Pop und Dialekt.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung „surREAL- KIAM girls & friends“ am 9. März wird der Amstettner Kulturpreis an Susanne Schober verliehen, bildende Künstlerin und Gründungsmitglied von KIAM. Neben der Theatergruppe TheSaStA, die am 11. März eine weibliche Figur im Stück „Die Perle Anna“ ins Rampenlicht rückt, gastiert auch noch das junge Ensemble „Divinerinnen“ am 16. März in der Pölz-Halle. Die sieben Musikerinnen, darunter Stefanie Kropfreiter und Erna Ströbitzer, wollen das musikalisch bunte Wien des 21. Jahrhunderts spiegeln. Am 14. März wird im Rathaussaal der Film „Vier Wände für Zwei“ gezeigt und zum Abschluss gibt es dann am 17. März ein Kabarett mit Eva Maria Marold.

