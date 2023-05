Ausstellung in Wallsee-Sindelburg: Vom Glauben geprägt

Resl Mayr, die von 1891 bis 1980 in Wallsee lebte und arbeitete, war nicht nur eine warmherzige Lehrerin, die es bestens verstand, Begabungen ihrer anvertrauten Kinder zu wecken, sondern eine mehrfach künstlerisch Begabte. Sie malte, zeichnete und veröffentlichte Gedichte und Romane. In der von Luise Stolz und Johann Wahl mit viel Gespür, persönlichem Engagement und großem Interesse gestalteten Ausstellung in der Galerie der schönen Dinge werden die besonderen Begabungen von Resl Mayr anschauungsvoll herausgestrichen.

Die kleine, feine Präsentation ermöglicht interessante wie ungewöhnliche Dialoge zwischen den Kunstsparten Literatur und Malerei. Ihre persönlichen, individuellen Sichtweisen, ihr emanzipiertes Weltbild, ihr von der Gottesliebe geprägtes Leben und ihre künstlerischen Vorlieben werden nachvollziehbar vorgestellt.

Ihr schriftstellerisches Werk, das mit dem goldenen Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich ausgezeichnet wurde, ist von ihrem christlichen Glauben und der starken Zuneigung zu Wallsee-Sindelburg geprägt. „Gott führt jeden andere Wege zu ihm; dass er mich gerade diesen Weg führte, erfüllt mich mit großem Jubel…“, so eine Textpassage von Resl Mayr. Zu sehen gibt es auch bemalte Möbelstücke, die für diese Ausstellung erworben werden konnten.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.