Ausstellung von Euratsfelderin: „Was ist Zeit?“

Der gebürtige Am-stettner Jochen Höller, Neu-Euratsfelder Herwig Prammer und Johanna Honisch zeigen in Waidhofen ihre Werke. Die gebürtige Euratsfelderin Gabriele Baumgartner kuratiert die Ausstellung, die sich der Frage „Was ist Zeit“ widmet. Eröffnet wird diese am Freitag, 10. März.

Jochen Höller beleuchtet das Thema aus einem philosophischen Aspekt heraus und verknüpft die Komponenten Wissen, Worte, Sprache und Denkweisen und transformiert sie in Kunstwerke. Bei Johanna Honisch dreht sich das Thema Zeit um Fragen wie: „Welche Überlieferungen überdauerten Menschenalter und erzählen immer noch von alten Traditionen, Geschichten und Persönlichkeiten?“ oder „Wie werden Erinnerungen wach gehalten?“

Von Fundstücken und der „eigenen Geschichte“

Der persönliche Zugang Herwig Prammers zum Begriff Zeit wird in beiden Serien„bestandsaufnahme“ und „auf dem weg“ deutlich. Bei erster kombiniert er Fundstücke zu gegenwärtigen Skulpturen.

Die zweite Serie beschreibt seine eigene Geschichte, geprägt von der Landschaft und den Menschen im unteren Mühlviertel.

Die Verbindung dieser drei Künstler und ihrer Arbeiten in einer gemeinsamen Ausstellung beleuchtet die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Frage „Was ist Zeit?“ und auch an die vielen Facetten, die dieser Begriff aufwirft.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.