Große Ehre für Kurt Dlouhy

Bei der Generalversammlung des Chorverbandes Oberösterreich erhielt Kurt Dlouhy in Würdigung seiner Verdienste um die oberösterreichische Chorlandschaft eine besondere Ehre: Er wurde zum Ehren-Landeschorleiter ernannt.

Dlouhy wirkte neben seiner Tätigkeit als Professor für Chorleitung an der Anton Bruckner Privatuniversität sowie als Chorleiter in mehreren Chören seit mehr als 15 Jahren auch als musikalischer Leiter des Chorverbandes und stand in dieser Funktion nicht nur den Chorleitern mit Rat und Tat zur Seite, sondern er gab sein immenses musikalisches Wissen auch im Rahmen vieler Seminare in den Regionen an die begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiter.

„Von diesem Wissen und Können profitierten in den letzten Jahrzehnten auch die Partizipienten der alljährlichen Chorsingwoche in Bad Leonfelden, wo er nicht nur Sängerinnen und Sänger zu Höchstleistungen führte, sondern auch den anwesenden Chorleiterinnen und Chorleitern und denen, die es werden wollten, nützliche Tipps und Anregungen mit auf den Weg gab“, würdigt der Chorverband das Schaffen des Blindenmarkters.

Bereits mehrmals wurde ein Männerchorseminar unter seiner Leitung angeboten, an dem jeweils etwa 100 sangesfreudige Männer teilnahmen. „Wir freuen uns, dass Kurt Dlouhy trotz des Rücktritts aus seiner Funktion als Landeschorleiter im Herbst 2021 dem Chorverband weiterhin verbunden bleibt und uns weiterhin als Referent für Seminare zur Verfügung steht“, unterstreicht der Oberösterreichische Verband.



