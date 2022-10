Herbsttage Blindenmarkt-Premiere: Beschwingt, elegant und farbenfroh!

Begeisterung herrschte bei der Premiere von Franz Lehars Operette „Der Graf von Luxemburg“ am Freitagabend in der Ybbsfeldhalle. Die turbulente Geschichte, die im Boheme-Milieu in Paris um die Jahrhundertwende spielt, besticht in der Regie von Wolfgang Dosch.

Den 33. Herbsttagen ist wiederum ein großer Wurf gelungen. Es ist eine bunte, beschwingte und beglückende Inszenierung, die rundum zu begeistern vermag. Wie immer geht es auch in diesem Operettenhit um Macht und Geld! Doch dazwischen sucht man das Vergnügen in romantischen Liebesbeziehungen und schwelgt in Glücksgefühlen.

Damit ein Fürst seine geliebte bürgerliche Sängerin heiraten kann, müssen Standesunterschiede überwunden werden. Ein verarmter Graf kann für eine Scheinhochzeit gewonnen werden und so wird die angeheiratete Bürgerliche zur Gräfin erhöht. Nun könnte sie den Fürsten Basilowitsch standesgemäß heiraten. Doch es kommt anders als zuerst geplant.

Regisseur Wolfgang Dosch gelingt dank herzerfrischender Ideen und flottem Glamour und einer wohldosierten Mischung aus Sentiment und Humor eine mitreißende Inszenierung. Monica Ivona Rusu-Radman setzt auf eine temperamentvolle Choreografie.

Glänzend ausgewogen sind Musik und Tanz! Alles geschieht in bewundernswerter Harmonie in einem zauberhaften, meisterhaft erbauten Bühnenraum. Dafür verantwortlich ist auch ein sehr spielfreudiges Ensemble, zum Teil sehr jung, mit eleganten, farbenfrohen Kostümen.

Ensemble war in großer Spiellaune

Mit Leidenschaft singt Clemens Kerschbaumer den Grafen, der sich in die angeheiratete Angele Didier verliebt. Diese wird von Kerstin Grotrian bezaubernd und ausdrucksstark gespielt und gesungen. Humorig und mit einer hohen Brise Charme verkörpert Steven Scheschareg den liebesdurstigen Fürsten Basil Basilowitsch.

Susanna Hirschler glänzt als seine Jugendliebe Gräfin Stasi Kokozowa. Ein bezauberndes Liebespärchen geben Peter Kratochvil als Maler und Verena Barth-Jurca als dessen Muse. Dirigent Kurt Dlouhy führt das Kammerorchester Ybbsfeld schwungvoll durch die tänzerische Musik Lehars, dazu ein kleiner Chor. Immer wieder belebt ein Tanzensemble den Handlungsablauf. Die gelungene Premiere wird vom Publikum mit begeistert, stürmischen Ovationen quittiert. Bravo Blindenmarkt!

