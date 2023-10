Kultur Lange Nacht der Museen im Schloss Ulmerfeld

Das Schloss Ulmerfeld öffnet seine Pforten zur Langen Nacht der Museen. Foto: Auftragsfoto | Stefan Sappert

N eben hunderten Museen und Galerien in ganz Österreich öffnet auch das Schloss Ulmerfeld am Samstag, 7. Oktober, von 18 bis 1 Uhr in der Früh wieder seine Tore für die ORF Lange Nacht der Museen.