Leuchtende Bilder bei Austellung in St. Peter/Au

Die erste Ausstellung in der Cafégalerie Beranek in diesem Jahr zeigt Werke von Markus Anton Huber aus dem frischen Zyklus „lucidus“, der zweifach faszinierend ist. Zum einen schlägt er die Brücke von abstrakten Expressionen hin zu eindrücklichen Darstellungen des Himmelsgewölbes. Zum anderen rücken die leuchtenden Bilder vom Grau des Jetzt ab. Der renommierte Künstler weckt mit seinen Bildern Assoziationen zu Naturbeobachtungen und Stimmungslagen.

Die eigenen Erinnerungen und Erlebnisse entfaltet Markus Anton Huber in diesem Bilderzyklus. Eine bedeutende Rolle in seinem Werk spielt auch die Zeit. Er arbeitet an mehreren Bildern gleichzeitig und lässt genug Zeit verstreichen, bis er das Gefühl für das Setzen des nächsten malerischen Schrittes bekommt. Die Konzeption und die Auswahl der Formen und Farbtöne erfolgen im direkten Schaffensprozess. Struktur und Tiefe erhalten die Bilder durch sorgfältig gesetzte, nebeneinander und übereinander gemalte Formen und Farbschichten auf Acrylglas. Durch die Verdichtung der Spuren, die sich oftmals überlagern, lassen sich Spiralnebel erahnen. Die im meditativen Malprozess basierenden Bilder können aber auch als „Seelenlandschaften“ gedeutet werden.

