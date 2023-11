Wirtshausmusik, Weltreise und Weihnachtliches

Schon am Mittwoch, 15. November, startet ab 18 Uhr der „Kulturelle Jahresausklang“ in St. Georgen/Ybbsfelde mit der „St. Georgner Wirtshausroas“. In den Gasthäusern Ortner, Teufel und im Georgsaal - Catering durch das Café Schonzeit rund um Alex Taschl - gibt es beim „Hoamatklang“ Wirtshausmusik zu hören.

Sechs Gruppen sind vor Ort, sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die Besucherinnen und Besucher können zwischen den Spielorten wandern und so viele musikalische Eindrücke sammeln. „Das wird ein super Highlight mit Top-Gruppen. Schon 2019 hat es diese Veranstaltung gegeben, die ausgezeichnet angekommen ist. Das Interesse ist groß, es haben viele gefragt, wann es eine solche Veranstaltung wieder gibt. Jetzt starten wir wieder durch!“, freut sich Kulturreferent Georg Hahn auf den Auftakt. Spielen werden übrigens die Stubenmusik Berger, die „Vorstadtgeiger“, „Hausverstond“, die „Mostbradlmusi“, die „Mostviertler Blechmusikanten“ und „Die Geschwister Berger“.

Kinderkrimi: In 80 Tagen um die Welt

Eine spannende und musikalische Weltreise steht dann am Samstag, 18. November, ab 16 Uhr auf dem Programm. Bei „In 80 Tagen um die Welt“ präsentiert eine Kindertheatergruppe einen Krimi für Kinder ab 5 Jahren. Karten für die Vorstellung und für die „St. Georgner Wirtshausroas“ sind beim Gemeindeamt und der Raika St. Georgen oder online unter www.st-georgen-ybbsfelde.gv.at/kulturwochen erhältlich.

Am 1. Dezember geht es dann mit der „DaBasGo’s Punsch Party – Christmas for everyone“ weiter. Bereits im Vorjahr sorgte dieses karitative Event mit „DaBasGo“ für große Begeisterung. Der Eintritt ist frei, statt der Eintrittsgelder sammelt man freiwillige Spenden für in Not geratene Familien aus der Region.

Die Perchten kommen mit Feuershow

Am Tag darauf findet am Samstag, 2. Dezember, um 17 Uhr bereits zum zweiten Mal ein Perchtenlauf statt. Auf dem Weg vom Marktplatz zum Georgsaal werden sich dabei die ortsansässigen „Leutzmannsdorfer Ockateifi’n“ sowie die „Kematner Urteufeln“ matchen und dabei ihre kunstvollen Masken präsentieren. Im Anschluss wird vor dem Georgsaal auch eine Feuershow zum Besten gegeben. Einige Stände des Christkindlmarktes öffnen zu diesem Anlass ihre Pforten und bieten somit den Besuchern die Möglichkeit, sich vor Ort zu stärken.

Zum Abschluss der Kulturwochen lockt am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, der traditionelle St. Georgner Christkindlmarkt zum Besuch in den Ort. Los geht es um 9 Uhr. Eine Kunsthandwerksausstellung im Georgsaal, kulinarische Köstlichkeiten und ein Kinderprogramm mit Lebkuchen-Verzieren und Kerzenziehen sind Teil des diesjährigen Christkindlmarkts. Ein besonderes Highlight wird in diesem Jahr eine Krippe mit Alpakas und Lamas sein. Um 16:15 Uhr kommt außerdem der Nikolaus und bringt kleine Geschenke für die Kinder.