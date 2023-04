Diskussion über Bedrohung und Nutzen von Künstlicher Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) ist besonders seit der Entwicklung des Chat-Bots „ChatGPT” in aller Munde. Das Tool kann sowohl einfache Fragen beantworten als auch komplexe Texte verfassen. Nach dem krankheitsbedingten Ausfall der Vortragenden Cornelia Mooslechner-Brüll und Eva Konzett, Innenpolitikchefin des Falter, moderierte Fritz Rafetseder gemeinsam mit Franz Helm die Veranstaltung. Laut eines Medienberichts fürchtet bereits jeder Dritte wegen ChatGPT um seinen Job, wie Rafetseder berichtete.

ChatGPT ist nur ein Gag

Ein Besucher verglich ChatGPT mit dem 1966 entwickelten Computerprogramm „ELIZA”, das die Kommunikation zwischen einem Menschen und einem Computer über natürliche Sprache ermöglichte. „Die Entwicklung von KI wird immer besser und sie wird auch Arbeitsplätze wegnehmen”, sagte er. Die KI werde aber den Menschen nicht ersetzen, da Maschinen keinen Willen und keine Emergenz besitzen. Ein anderer Besucher meinte, „dass wir nicht wissen, was sich in der Forschung abspielt. Im militärischen Bereich gibt es bereits Roboter, die sich selbst reparieren und weiterentwickeln. Das ist eine der größten Gefahren, die auf uns zukommt”, sagte er. Ein anderer Besucher meinte, dass die Beschleunigung der Welt durch die KI zunehmen werde. Egal ob die KI ein Bewusstsein entwickelt oder nicht, werde sie jedenfalls eine gravierende Auswirkung auf unser Leben haben. Derzeit stecke aber noch alles in den Kinderschuhen. „ChatGPT wird aufgeblasen. Die Roboter in der Industrie waren ein größerer Schritt. Ich sehe darin keinen wirklichen Nutzen, sondern eher einen Gag”, meinte hingegen ein Besucher, der mit ChatGPT arbeitet.

KI schadet der SPÖ nicht

Kaplan Franz Sieder, der ebenfalls unter den Gästen weilte, stellte die Frage in den Raum, ob der Computer den Menschen vom Wert des produktiven Denkens im kapitalistischen Wirtschaftssystem her nicht bereits überrundet hat. Alles in der Welt solle der Natur und dem Menschen dienen, der Mensch soll aber nicht zum Zentrum gemacht werden. Weitere Wortmeldungen drehten sich darum, dass einer Maschine Ethik, Selbstreflexion, Vernunft und soziale Intelligenz fehlen. Abschließend scherzte Rafetseder, dass der Bundesstelle der SPÖ etwas KI nicht schaden würde.

