Mostviertler Verein erweckt alte Birnbäume zu neuem Leben

Das Pilotprojekt lief voriges Jahr im September an. „Durch das Zurückschneiden und das Entfernen von Totholz lichtet sich die Baumkrone. Man bringt den Baum zum Austreiben und verlängert somit seine Lebenszeit”, erklärt Vereinsobmann und Mostbaron Engelbert Wieser aus Randegg. Die gepflegten Bäume können damit ihre Funktion als Rohstoffspender für Saft und Most und die vielfachen Aufgaben im Kampf gegen den Klimawandel besser erfüllen. „Ein Baum ist eine natürliche Klimaanlage und kühlt seine Umgebung um acht Grad ab. Er speichert auch CO2, produziert Sauerstoff und bremst Wind und Erosion”, sagt Wieser. Ein junger, gerade erst gesetzter Baum braucht hingegen Jahrzehnte, bis er so klimafit ist wie ein alter. Auch in puncto Biodiversität können junge Bäume nicht mithalten, da alte Bäume im Verbund mit Sträuchern und Hecken eine Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten beheimaten. Darüber hinaus sind sie robuster gegen Wildverbiss und Bewahrer der Mostviertler Kulturlandschaft.

Birnbäume verwahrlosten ab den 1960er-Jahren

Zu Zeiten von Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Joseph II. wurden im 18. Jahrhundert viele Birnbäume gepflanzt, da sie Schatten spendeten und den Rohstoff für Getränke lieferten. Von Wieselburg bis Randegg gab es eine von vielen Obstbaum-Alleen. Auf den Bauernhöfen kümmerten sich die Knechte darum, die Bäume zurückzuschneiden. Ab den 1960er-Jahren nahm die Industrialisierung in der Landwirtschaft zu. Viele Landwirte sahen die Birnbäume mehr und mehr als unwirtschaftlich an. Die Bäume wurden nicht mehr gepflegt und lieferten daher weniger Ertrag. Viele verwahrlosten oder wurden überhaupt gefällt. „Es gab zwar in den letzten Jahrzehnten Baumpflanzaktionen, doch davon sind ein Drittel der Bäume tot und viele verwahrlost, weil sich niemand um sie kümmert. Wir brauchen die Politik und die öffentliche Meinung, damit sich etwas ändert”, sagt Wieser.

Mit der Hebebühne ist es heute deutlich leichter, die Birnbäume zurückzuschneiden. Früher mussten Knechte die Arbeit mit Leitern verrichten. Foto: Thomas Lettner

Projekt soll ausgeweitet werden

Der Verein Streuobsterhaltung Mostviertel hat eine eigene Hebebühne angekauft, mit der er im ganzen Mostviertel unterwegs ist. Ein Baumschnitt kostet 80 Euro pro Baum. „Der Winter- und Frühjahrsschnitt geht bis Ende März. Im Juli und August wird der Sommerschnitt durchgeführt. Ein Baumbesitzer, der sich für den Schnitt anmelden will, sollte aufgrund der Wirtschaftlichkeit mindestens vier bis zwölf Bäume haben”, sagt Wieser. Jeder Baum wird fotografiert, nach dem Schulnotensystem benotet und sein Standort genau verzeichnet. Das Land Niederösterreich fördert das Pilotprojekt, das mittlerweile im zweiten von drei geplanten Förderjahren ist. „In den drei Jahren werden 450 Bäume gefördert. Dann ziehen wir ein Resümee. Je nach Erfolg wird das Projekt größer ausgerollt”, erklärt der Obmann.

