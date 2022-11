Hohe Auszeichnung für gebürtigen Amstettner Paul Horn

„Von der unglaublichen Dynamik der Kunst- und Kulturschaffenden und der großen Dichte an Künstlerinnen und Künstlern, auf die Niederösterreich stolz sein kann, geht nicht nur für die Kulturschaffenden selbst, sondern auch für die Menschen, die sie erleben, eine bedeutsame Inspiration aus“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Verleihung der Kulturpreise des Landes Niederösterreich 2022 im Festspielhaus.

Werkfoto von Paul Horn. Er arbeitet im Bereich Kurzfilm, Malerei, Installation, Multimedia und Theater. Foto: Horn

In der Sparte Medienkunst zählt der 1966 in Amstetten geborene Paul Horn zu diesen Künstlerpersönlichkeiten. Mit der höchsten Auszeichnung, die das Land vergibt, dem Würdigungspreis, wurde nun sein vielschichtiges Schaffen honoriert. Als besonders herausragend in seinem Werkkomplex wird sein kritischer Blick auf die gesellschaftlichen Strukturen beschrieben. „In seiner konzeptionell und stilistisch eigenständigen Arbeit öffnet er aus verschiedenen Techniken und Materialien neue Medienräume und hinterfragt Aspekte des Zusammenlebens“. Der schon für sein konsequentes Schaffen mit diversen Preisen ausgezeichnete Kulturpreisträger Paul Horn widmet sich auch intensiv dem Experiment, mit dem er seine künstlerische Produktion zu neuen Formen verbindet. „Seine Arbeiten erfahren quer durch die Genres eine breite Rezeption zwischen Film, Kunst und theatralen Formen und tragen die Embleme der bildenden Kunst, der Bühnenkunst und die der Medien- und Filmkunst“, sagt Jurymitglied und FH-Professorin Rosa von Suess.

