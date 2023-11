Musikalische Reise für Kinder

Der Verein „361 Grad – Kultur vor Ort“ wurde im Jahr 2021 von Peter Hofmayer und Alois Aichberger mit Unterstützung der Gemeinde Aschbach, Musik aktuell und Kultur Niederösterreich gegründet. Kulturelle Bildung wird vom Verein 361° durch ein maximales Angebot an unterschiedlichsten Sphären ermöglicht. Sei es durch Kinderprogramme, Lesungen, Kabarett oder Podiumsdiskussionen, Matineen, Workshops oder Vernissagen. Oder durch alle denkmöglichen Musikrichtungen aller denkmöglichen Gattungen oder Besetzungen. Zu sämtlichen dieser Veranstaltungen haben Kinder bis 14 kostenfreien Zutritt. „Uns ist es wichtig, einmal im Jahr im Bildungsauftrag ein anspruchsvolles und niveauvolles Kinderprogramm zu bieten. Dieses Mal nehmen der Karikaturist Rupert Hörbst und das Percussion-Ensemble „Talking Mallets“ die Kinder in ihrem Multi-Kulti-Bus mit auf eine Reise in verschiedene Länder dieser Welt“, erwähnt der Obmann vom Kulturverein Peter Hofmayer.

70 Kinder lernten beim abwechslungsreichen Mitmach-Theater-Konzert Musik und Musikinstrumente aus Österreich, Afrika, Asien und Südamerika kennen. Kulturelle Gegebenheiten, eine Bildershow mit den besonderen Tieren und Geschichten aus den Reisezielen und Erklärungen für den Einsatz der Musikinstrumente – zum Beispiel, um Nachrichten zu vermitteln – rundeten das Konzert ab.