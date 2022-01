Impfgegner demonstrierten in Aschbach

500 Personen (laut Polizeiangabe) demonstrierten am Montagabend in Aschbach gegen die Corona-Politik der Regierung und die Impfpflicht. "Wir haben eine gemeinsame Mission. Gemeinsam für Friede und Freiheit", erklärte eine Rednerin, die extra aus Wien angereist war. Weniger versöhnlich gab sich ein anderer Sprecher: "Nehmt euch eure Impfung eure Maßnahmen steckt sie euch in den A .. und lasst das Land in Ruhe", wetterte er. Und bei ihrem kurzen Marsch im Zentrum skandierten die Demonstranten: "Regierung muss weg!"