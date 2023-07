Die Druckgrafik im Fokus

Das Symposium „Umbruch“ in der vor zwei Jahren eröffneten Druckwerkstätte, die im Bahnhofsgebäude untergebracht ist, dient der Förderung der Kunst und Kultur in der Region Mostviertel. Es soll verschiedene Handschriften und künstlerische Auffassungen in Form einer intensiven Künstler-Arbeitsbegegnung anhand der druckgrafischen Möglichkeiten „zu Blatt“ bringen.

Jeweils vier Künstlerinnen oder Künstler treffen sich in den Sparten Radierung, Siebdruck und Lithografie in der Druckwerkstatt und arbeiten fünf Tage lang miteinander im druckgrafischen Metier. Dabei werden die sich anbietenden druckgrafischen Möglichkeiten gemeinsam und intensiv genützt.

Mit dem Hochdruck, also Holzschnitt und Linoldruck, beschäftigt sich im Schloss Ulmerfeld die Gruppe „XYCRON“, eine Vereinigung der Xylografen, der Holzschneider, Niederösterreichs. Die diversen Begegnungen leisten ihren Beitrag, in die Arbeits- und Denkweise des anderen einzutauchen. Ein Zusammenwachsen und ein Verstehen der einzelnen Positionen werden dabei angestrebt.

Das Arbeitsthema „Umbruch“ wird von den teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern individuell behandelt. Am Samstagabend trafen sich die Druckgrafikerinnen und Druckgrafiker zu einem Grillabend. Hier konnte man schon einen Einblick in die Technik der Radierung gewinnen, die vorgezogen gearbeitet haben. Am 13. Juli werden die Ergebnisse in einer Ausstellung im Schloss Ulmerfeld präsentiert. Vernissage ist um 19 Uhr.