Jungkünstlerin Sophia Weinbrenner bietet Aquarellworkshop an

„Mit dieser Reihe möchte ich eine breite Zielgruppe ansprechen. Egal ob blutige Anfänger oder Fortgeschrittene, Mädelsrunde oder auch die kreative Oma mit Enkelkind – ich möchte ihnen die Freude am Aquarell vermitteln“, erklärt Weinbrenner. Im Laufe des Workshops geht sie gezielt auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Ein besonderes Highlight ist auch der nachfolgende Austausch. Bei einem gemütlichen Zusammensitzen ist Zeit für angeregte Gespräche und Meinungsaustausch.

Für die Jungkünstlerin ist die Location ein besonderes Highlight: „Die Gärtnerei Schlemmer bietet mit ihrem Ambiente alles was das Künstlerherz begehrt. Das Gelände und das Glashaus sind einfach malerisch und ich freue mich, dass der Betrieb auch so offen für kulturelle Aktivitäten ist. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, dass wir die Workshopreihe auf dem Gelände der Gärtnerei mit so viel Unterstützung umsetzen dürfen.“

Termine und Ort: Sa., 12. August, Sa., 26. August, Sa., 16. September, Gärtnerei Schlemmer, Haaberg 6a,Amstetten. Anmeldung und Infos: weinbrenner.sophia@gmail.com, Tel. 0664/1685232.