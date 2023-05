KIAM-Ausstellung feiert das kleine Format

Da in der Kunst der Hang zum Großen und Gigantischen dominiert und das Kleinformatige zu Unrecht oftmals wenig Beachtung findet, ist die Würdigung des Kleinformats eine spezielle Herausforderung. Die Organisatoren der Ausstellung, Rosemarie König und Alfred Koch, haben nun die Idee des Kleinen, des Dichten und Massigen aufgegriffen und eine interessante Ausstellung zusammengestellt.

Die Präsentation „Kunst:kompakt“ versammelt Positionen von vierzehn Künstlerinnen und Künstlern. Ein Aspekt wird gleich beim Beginn sichtbar. Weil das Kleine unscheinbar ist, muss man an die Bilder und Objekte näher herangehen, um diese in Augenschien zu nehmen, Man muss sich näher darauf einlassen, um das auf Kleinformate Komprimierte entsprechend wahrnehmen zu können. Gerne assoziiert man mit dem Kleinen das Intime und Erlesene, ganz im Sinne von „klein aber fein“.

Blicke durch das Schlüsselloch

Elisabeth Rosenberg etwa greift in ihrer Bilderserie „The Art of Undressing“ das Intime auf und erinnert an Schlüssellochblicke. Spannung erzeugt auch Robert Haider mit seinen Single-Craps und Kohle-Miniaturen, wo er seine bekannt expressiven Olivenbäume eine neue Dimension aufbereitet.

Spannend sind auch die Strandbilder im Miniaturformat von Veronika Breinl. Evi Leuchtgelb hat ihren selbst gezüchteten Mikrokosmos in leuchtende Petrischalen versetzt. Insgesamt eine facettenreiche und detailverliebte Ausstellung, die das kleine Format glänzen lässt.

