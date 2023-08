Karlheinz Vinkov: Freude am Experiment

Er hat in den letzten Jahrzehnten die kulturelle Großregion im westlichen Niederösterreich von St. Peter und auch Seitenstetten aus entscheidend mitgeprägt, der gebürtige Probstdorfer Karlheinz Vinkov, den es vor Jahren als Lehrer ins Mostviertel verschlagen hat und der heute weit über sein vielgeschätztes pädagogisches Wirken in den Schulen hinaus als gefragter Kursleiter und eben vielseitiger Künstler bekannt ist.

Im Ruhestand ist der nunmehr 66-Jährige aber keineswegs angekommen, denn er ist umtriebiger als je zuvor und intensivierte fortwährend als leidenschaftlicher Zeichner und Druckgrafiker die Kontakte zu Künstlerkollegen. Inzwischen ist er Mitglied in den Kunstvereinen KIAM Amstetten, Kreis Zwischenbrücken Steyr und XYCRON, der Holzschnittvereinigung Niederösterreich.

Durch die Teilnahme an verschiedenen Symposien und Gemeinschaftsausstellungen wie im Papiermachermuseum Steyrermühl, in der Druckwerkstatt am Bahnhof in Hausmening, in der Druckwerkstatt im Scheinhaus in Gaspoltshofen, in der Galerie 4614 in Marchtrenk oder in der KIAM-Galerie in Amstetten konnte der Künstler seine Werke einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Tief- und Hochdruck

„Nach vielen Jahren des Suchens und Experimentierens hat sich für mich die Technik des Linol- und Holzschnittes sowie die Radierung als bevorzugte Ausdrucksform etabliert, wo ich meine Leidenschaft zum Detail und die Faszination des Experimentes zu überraschenden Ergebnissen verknüpfen kann.

Der Widerstand des Materials, die Verwendung unterschiedlichster Werkzeuge, der Geruch der Druckfarben und Chemikalien versetzen mich zeitweise in einen Zustand, wo ich nur im Augenblick lebe und arbeite. Dieser ‚Flow‘ ist ein Geschenk, das Suchtcharakter hat!“ umschreibt der kreative Geist Vinkov sein derzeitiges Tun. Am Ende des Tages entstehen dann Hochdrucke wie zum Beispiel großformatige Linolätzungen oder Holzschnitte, die der Künstler zum Teil sogar mit der Motorsäge anfertigt.

Gerne arbeitet Vinkov auch in der Technik des Tiefdrucks und stellt Radierungen her. Die Inhalte der letzten Arbeiten sind durch die aktuellen weltpolitischen Ereignisse beeinflusst und mahnen zum Innehalten und Umdenken, wie etwa der Zyklus „5 vor 12“ – eine Serie von sechs Ätzradierungen, die die Zerstörung unserer Kontinente thematisiert.

"Kistlreich" mit Karlheinz Vinkov (rechts) kommt nach Seitenstetten. Foto: Friedl&Schmatz, Friedl&Schmatz

Krea(k)tiver Schöngeist

Hat der Kunsterzieher und Künstler Karlheinz Vinkov schon immer seiner schier endlosen Kreativität freien Raum gelassen, so beteiligte er sich 2022 im Zusammenwirken mit einer Weinviertler Künstlergruppe an einem Gemeinschaftsprojekt in seiner ehemaligen Heimat. Als Ergebnis entstand das Kabarettprogramm „Kistlreich“, in dem Karlheinz Vinkov auch als Schauspieler zu sehen war und eine Begleitausstellung mit Weinviertler Motiven gestaltete.

Im Rahmen des Viertelsfestivals wurde das Gesamtkunstwerk in Staatz, Pulkau, Tulln, Orth an der Donau und Ernstbrunn aufgeführt. Diese Performance inklusive einer Ausstellung von Druckgrafiken soll nun am 20. Oktober im Bildungszentrum St. Benedikt in Seitenstetten gezeigt werden.

Zudem lädt das Bildungshaus zu einem Kurs „Die Kunst der Radierung“ in die Druckwerkstatt vom 22. bis 24. September; Anmeldungen unter 07477-42885.