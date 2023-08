Malakademie Amstetten startet ins neue Semester

Kinder und Jugendliche, die Spaß am Malen, Zeichnen und Gestalten haben, bekommen bei der Malakademie die Möglichkeit, ihre künstlerischen Fähigkeiten unter professioneller Anleitung auszuweiten. Eine Abmeldung aufgrund von Überschneidungen im Stundenplan der Schule ist auch im September noch problemlos möglich.

„Ich möchte den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, neue Techniken zu entdecken und sich kreativ auszutoben. Besonders wichtig ist mir dabei, dass jedes Talent individuell gefördert wird. Kunst soll keine Fabrikproduktion sein, sondern Spaß machen und die Entfaltung des kreativen Potentials ermöglichen“, erklärt Sophia Weinbrenner ihre Herangehensweise, „Es macht mir Freude mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und ihre Fortschritte zu beobachten. Als freischaffende Künstlerin sehe ich es auch als meine Aufgabe, Nachwuchstalente zu unterstützen und zu fördern.“

Neben ihrer Tätigkeit als Dozentin bei der Malakademie Amstetten arbeitet die Jungkünstlerin im Bereich der bildnerischen Kunst, Illustration und Design sowie Kinder und Jugendbuchliteratur und bietet auch individuelle Förderstunden an: „Bei Privatstunden kann ich mir besonders ausführlich Zeit für die Schülerinnen und Schüler nehmen und gemeinsam mit ihnen an ihren Zielen arbeiten. Es macht mir Freude an Auftragsarbeiten zu arbeiten und meine Bilder zu präsentieren. Sich den Traum zu erfüllen und seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, war immer mein Ziel. Ich bin dankbar, dass ich dieses tatsächlich erreichen konnte und nun viele Nachwuchstalente auf ihrem Weg begleiten darf.“

Die Anmeldung zur Malakademie ist auf der Homepage der Musik- & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH unter der Rubrik Kreativakademien möglich. Bei Fragen steht die Kursleiterin Sophia Weinbrenner unter der Nummer 0664/168 5232 gerne persönlich zur Verfügung. Malakademie KIDS Amstetten: musik & kunst schulen management (mkmnoe.at)

Ort: VHS Amstetten, Anzengruberstraße 3, 3300 Amstetten Termine: immer 16 bis 19 Uhr. Starttermin: Dienstag 6. September

Die Termine des Wintersemesters: