Streetart und Ausstellung in Amstetten: Großkunst trifft Kleinkunst

Beide Projekte treffen sich dabei am Wochenende, und zwar am 15./16. Juli - jeweils von 10 bis 12 sowie 14 bis 16 Uhr. Die KIAM-Galerie, zu dieser Zeit sowohl Drehscheibe für die Streetartkünstlerinnen und -künstler als auch Ausstellungsort, bietet damit Besucherinnen und Besuchern die letzte Möglichkeit, sich digitale und analoge Kunst im Kleinformat anzusehen. Auch Spraykunst natürlich, die auf diese Weise zeigt, dass man als Streetart-Künstlerin und -Künstler nicht unbedingt Hauswände braucht, um seine Kunstvorstellungen zu verwirklichen.

Highlight am Samstag ist jedenfalls der Empfang mit Fingerfood, den die Kulturabteilung Amstetten um 19 Uhr ausrichtet. Am Sonntag gibt es sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag Kuratorenführungen. Ausgangspunkt ist die KIAM-Galerie. Dort beginnt Alfred Koch ein letztes Mal mit der Erläuterung des Konzepts der Ausstellung KUNST:KOMPAKT und dem speziellen Zugang der Künstlerinnen und Künstler, Susanne Schober setzt outdoor fort und zeigt zum ersten Mal, was an Streetart in der City seit Samstag entstanden ist.

Öffnungszeiten: Samstag, 15. Juli, Sonntag 16. Juli, 10 bis 12, 14 bis 16 Uhr.

Empfang: 15. Juli, 19 Uhr.

Kuratorinnenführungen: Sonntag, 16. Juli, 10.30 Uhr, 14.30 Uhr.