27 Euro gestohlen: Kirchendieb sieben Jahre nach der Tat verurteilt

Zu einer kuriosen Verhandlung kam es in der letzten Woche am Landesgericht St. Pölten. Ein Rumäne stand vor Gericht, weil er 2016 insgesamt 27 Euro aus einer Kirche in Amstetten gestohlen haben soll. Der Angeklagte gestand nun sieben Jahre später alles.

Aus finanzieller Not soll der 1992 Geborene einmal acht Euro, einmal zwölf Euro und einmal sieben Euro aus einer Kirche entwendet haben. Mittlerweile habe er das Geld aber schon zurückgezahlt und bereut seine damalige Tat.

Der Mann lebt mittlerweile mit seiner Familie in Deutschland, wo er auch arbeitet. Er wurde wegen schweren Diebstahls zu sieben Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Warum es so lange dauerte, dieses Verfahren abzuschließen, wurde bei der Verhandlung nicht bekanntgegeben.