SPÖ-Chef Riegler: „Ich sehe uns als Sparringpartner der ÖVP“

„Wenn wir Kritik an der schwarzgrünen Mehrheit äußern, dann geschieht das, weil wir zeigen wollen, dass Amstetten noch viel mehr kann. Wir sehen uns da als eine Art Sparringpartner vor allem für die ÖVP“, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler. Er verstehe zwar, dass die Rathausmehrheit ihren Schwerpunkt darauf setze, die drei Großprojekte - Bad, Stadtpflege, Hauptplatz - vor der Landesausstellung fertigzustellen, aber dadurch werde der finanzielle Spielraum der Stadt ausgereizt. Für andere wichtige Projekte, wie zum Beispiel die Sanierung oder den Neubau der Volksschule Preinsbacherstraße sei dann kein Geld mehr da.

„Es heißt immer, wir sind gegen alles. Aber das stimmt nicht, wir haben bei vielen Dingen, mit denen wir erst im Gemeinderat konfrontiert wurden, zugestimmt, wenn sie sinnvoll waren. Beim Hauptplatz sind wir nach wie vor der Meinung, dass man dieses Projekt hätte verschieben können und wir verstehen auch die Massivität des Eingriffs bis heute nicht“, sagt Riegler. Der Umbau und die Pflanzung von 70 Bäumen werde die Erderhitzung bestimmt nicht bremsen. Für den Klimaschutz brauche es in Amstetten ein Bündel an Maßnahmen, weswegen die SPÖ vorgeschlagen habe, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu gründen um eine Strategie zu entwerfen. „Für mich gehören dazu Bewusstseinsbildung bei der Bevölkerung, ein weiterer Ausbau der Förderungen für erneuerbare Energieträger und zum Beispiel auch ein Anreizsystem, nicht mit dem Auto in die Stadt zu kommen. Zudem könnte die Stadtgemeinde auch auf Carsharing setzen“, listet Riegler auf. Gerade für Menschen die im Bereich rund um den Bahnhof und künftig beim Quartier A wohnten, sei ein eigenes Auto nicht unbedingt vonnöten. „Wenn sich da 40 Leute vier Autos teilen, würde das genügen. Aber das muss ich als Stadt strategisch entwickeln.“ Von den Grünen komme aus seiner Sicht zu wenig Initiative für den Klimaschutz und sie forderten in diesem Bereich auch den Bürgermeister und die ÖVP zu wenig.

Riegler sieht aber auch noch andere Handlungsfelder, wo die Stadtpolitik tätig werden sollte. Vor allem die Teuerung mache den Menschen enorm zu schaffen. „Sie setzt sich fest und trifft vor allem auch die Kinder. Wir sind der Meinung, dass die Teilnahme an einer Schulveranstaltung nicht davon abhängig sein darf, ob die Eltern sich das leisten können oder nicht. Das müssen wir als Stadt sicherstellen.“ Auch leistbares und attraktives Wohnen sei ein wichtiges Thema. „Kaputte Gemeindewohnungen zu sanieren ist keine Strategie. Wir müssen festlegen wie viele Gemeindewohnungen wir wo und mit welchen Qualitätsstandards haben wollen. Da muss man auch die Genossenschaften ins Boot holen. Wir hatten das im Jahr 2019 schon geplant und budgetiert.“ Beim Wohnbau selbst plädiert Riegler für Siedlungsverdichtung um der Flächenversiegelung entgegenzuwirken. Sinnvoll sei es auch, die Wohnungsleerstände in der Stadt zu ermitteln und konsequent zu verringern.

Mehr Engagement der Stadt wünscht sich der SPÖ-Politiker beim Thema Digitalisierung. Bis heute würden von der Gemeindeverwaltung manche Bescheide ausschließlich per Post verschickt und das sei nicht mehr zeitgemäß. Nicht unbedingt notwendig ist es für Riegler hingegen jeden Haushalt mit einer Glasfaserleitung auszustatten. „Denn es wird zugleich ja auch die neue 5G-Technologie ausgerollt. Beim Fortschritt muss man manchmal auch auf die Bremse steigen, um zu schauen wie sich etwas entwickelt.“

Aktiv werden sollte Amstetten seiner Meinung nach in Sachen Fachhochschulstandort. „Österreichweit sollen ja die Studienplätze ausgeweitet werden und das ist eine Chance nochmals zum Zug zu kommen“, sagt Riegler. Der Lehrgang in Mauer sei gut, dabei handle es sich aber um ein Spezialthema mit nur 24 Studienplätzen. „Ich halte zum Beispiel eine Studienrichtung,Transformation zur Digitalisierung' durchaus sinnvoll, um künftige Manager auf diese Herausforderung vorzubereiten.“

Insgesamt möchte der SPÖ-Vizebürgermeister Amstetten wieder auf Kurs zur Smart-City bringen, den die Stadt noch unter SPÖ-Regierung eingeschlagen habe. „Wir brauchen in vielen Bereichen eine smartere Herangehensweise. Ein Beispiel: Es ist gut Photovoltaik auf die Dächer zu bringen, zugleich müssen wir den n Leuten aber auch erklären, wie man Energie spart. Und wenn ich die E-Autos forcieren will, dann muss ich auch den Ausbau der Energienetze mitdenken.“

Die SPÖ werde, so Riegler, nicht aufhören gute Ideen in die Gemeindepolitik einzubringen, aber auch nicht damit konstruktive Kritik zu üben. „Amstetten ist ein wunderbare Stadt, die viel kann, guten Wohnraum, gute Arbeitsplätze bietet, verkehrstechnisch gut angebunden ist, wirtschaftliches Potenzial hat und in eine der schönsten Landschaften der Welt eingebettet ist. Die Stadt entwickelt sich auch gut, aber da ginge noch viel mehr!“