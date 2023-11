Warnstreiks in den großen Metallbetrieben des Mostviertels

Nach acht Stunden wurde am Donnerstag die vierte Verhandlungsrunde der Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit dem Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI) für den Kollektivvertrag der Metallindustrie ergebnislos abgebrochen. Das Angebot der Arbeitgeber für eine Gehaltserhöhung betrug 2,5 Prozent plus ein Fixbetrag von 100 Euro plus eine Einmalzahlung von 1.050 Euro.

Das ist auch für den Regionalsekretär der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE), Christian Pichler, angesichts der für die Verhandlungen maßgeblichen Inflation von 9,6 Prozent viel zu wenig. „Die Einmalzahlungen gehen überhaupt nicht. Wir kommen da ja auf keine vernünftige prozentuelle Lohnerhöhung. Die Arbeitgeber haben sich in den Verhandlungen fast gar nicht bewegt. Und auch ein Abschluss auf zwei Jahre ist für uns nicht annehmbar, weil nicht einschätzbar ist, wie sich die Inflation entwickeln wird.“

Man wisse zwar, dass die wirtschaftliche Lage in manchen Betrieben derzeit nicht so rosig sei, aber auch dass die Konjunktur im Frühjahr vermutlich wieder anziehen werde. „Und das Geld, das wir jetzt einfordern, ist ja schon verdient worden. Es wurden die Boni ausbezahlt und viel Geld aus den Betrieben herausgenommen, nur den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern will man ihren Anteil daran wieder einmal nicht geben“, sagt Pichler.

Betriebsversammlungen und Warnstreiks in der Region

In der Region wird es daher von Montag bis Mittwoch Betriebsversammlungen und dreistündige Warnstreiks in den großen Unternehmen der Metallindustrie geben – den Voest-Betrieben im Ybbstal, Wieland in Amstetten, Engel und CNH in St. Valentin, Lisec in Seitenstetten, ZKW in Wieselburg und Welser in Gresten.

Für Donnerstag, 9. November, ist die nächste Verhandlungsrunde mit den Arbeitnehmern angesagt: „Wenn es da wieder zu keiner Einigung kommt, werden wir zu einem unbefristeten Streik übergehen“, sagt Pichler.