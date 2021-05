Entspannt hat sich auch die Lage in den Landeskliniken des Bezirks. In Amstetten werden zwar noch immer 14 Menschen mit Covid-19-Infektion betreut, aber die Zahl der Intensiv-Patienten ist auf vier gesunken. In Waidhofen an der Ybbs gibt es derzeit vier Patienten mit Corona-Infektion, davon liegt einer auf der Intensivstation. Aus Mauer wird ein Patient mit Covid-19 gemeldet.

Die schlechte Nachricht: Leider sind seit 26. April drei Menschen in den Spitälern (zwei in Amstetten, einer in Waidhofen) in Zusammenhang mit Corona verstorben.

Erfreulich ist die Lage in den Pflege- und Betreuungszentren der Region. Kein einziger Bewohner ist dort derzeit infiziert. Das PBZ Amstetten meldet allerdings einen Mitarbeiter in Quarantäne.

Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen in den Gemeinden des Bezirks (so weit bekannt gegeben): Stand: 6.5.2021

Amstetten: 75

Allhartsberg: 1

Aschbach: 11

Ardagger: 2

Behamberg: 13

Biberbach: 4

Ertl: 0

Ernsthofen: 5

Euratsfeld: 2

Ennsdorf: 2

Ferschnitz: 3

Haag: 12

Haidershofen: 0

Hollenstein: 1

Kematen: 8

Neuhofen: 0

Neustadtl: 15

Oed-Öhling: 1

Opponitz: 3

St. Georgen am Ybbsfelde: 7

St. Georgen am Reith: 1

St. Pantaleon-Erla: 3

Seitenstetten: 6

St. Peter in der Au: 15

St. Valentin: 22

Sonntagberg: 2

Strengberg: 0

Viehdorf: 0

Waidhofen: 22

Wallsee: 0

Weistrach: 8

Winklarn: 2

Wolfsbach: 1

Ybbsitz: 6

Zeillern: 14