Lagerhaus in St. Peter/Au Rasenmäher-Reparatur: 36-Jähriger trennte sich mehrere Fingerteile ab

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Rettung Symbolbild Foto: Weingartner-Foto

Z u einem schweren Arbeitsunfall kam es am Donnerstagnachmittag im Lagerhaus in St. Peter in der Au. Ein 36-jähriger Mitarbeiter trennte sich bei Reparaturarbeiten an einem Rasenmäher drei Fingerteile ab.